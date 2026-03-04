На въезде в Тулу со стороны Новомосковского шоссе появится новая стела

Об этом стало известно на рабочем совещании в администрации, посвященном подготовке к памятным датам.

Участники обсудили проекты благоустройства двух общественных пространств. На пересечении улиц Оборонной и Староникитской благоустроят сквер, посвященный 50-летию присвоения Туле звания «Город-герой». Его территория – около 10 тысяч кв. м.

При въезде в Тулу со стороны Новомосковского шоссе установят стелу «Город-герой Тула» с медалью, посвященный памятной дате. Будет отреставрирован постамент артиллерийского орудия, заменена тротуарная плитка, оборудовано уличное освещение.

В сквере установят уличное освещение, скамейки и навесы, а со стороны ул. Оборонной сделают остановочный павильон. Глава администрации Илья Беспалов поручил организовать конкурс по выбору названия для сквера с учетом знаменательных дат.

Еще одно памятное место появится на Московском шоссе, напротив дома № 2Б. К 85-летию Тульской оборонительной операции там обустроят мемориал танковой колонне «Дмитрий Донской». Запланированы также работы по благоустройству и озеленению, с оборудованием наружной подсветки.

Все работы планируется провести в предстоящем строительном сезоне. Илья Беспалов поставил задачу реализовать проекты в срок, сделать всё качественно и на высоком уровне.