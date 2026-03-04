Психолог и преподаватель МГУ Ирина Ковалева расскажет тулякам о любви и самооценке

Лекция, которая может помочь найти ответы на важные внутренние вопросы, состоится в тульской «Октаве».

Фото: предоставлено пресс-службой кластера «Октава»

В субботу, 7 марта, в Туле выступит Ирина Ковалева — психолог и тренер-мотиватор с более чем 30-летним опытом, автор собственной методики в области позитивной психологии, преподаватель МГУ им. Ломоносова, писатель и спикер с миллионной аудиторией.

Её книги – «Как стать гибким родителем?», «Преступление и наказание. Надо ли наказывать ребенка?», «Спокойствие, только спокойствие!» – помогают родителям выстраивать отношения без страха, вины и давления.

Лекция под названием «Любить нельзя оценивать. Где поставите запятую вы?» состоится в творческом кластере «Октава». Участники узнают, как детские установки влияют на самооценку в зрелом возрасте, как укрепить веру в себя, в чём разница между принятием и любовью, а также выяснят, что же всё-таки важнее: любить или оценивать.

Мероприятие приурочено к Международному женскому празднику, но будет полезно и мужчинам – ведь тема самоценности не имеет гендера. Все подробности можно найти здесь.