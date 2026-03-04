  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Психолог и преподаватель МГУ Ирина Ковалева расскажет тулякам о любви и самооценке - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Психолог и преподаватель МГУ Ирина Ковалева расскажет тулякам о любви и самооценке

Лекция, которая может помочь найти ответы на важные внутренние вопросы, состоится в тульской «Октаве».

Психолог и преподаватель МГУ Ирина Ковалева расскажет тулякам о любви и самооценке
Фото: предоставлено пресс-службой кластера «Октава»

В субботу, 7 марта, в Туле выступит Ирина Ковалева — психолог и тренер-мотиватор с более чем 30-летним опытом, автор собственной методики в области позитивной психологии, преподаватель МГУ им. Ломоносова, писатель и спикер с миллионной аудиторией.

Её книги – «Как стать гибким родителем?», «Преступление и наказание. Надо ли наказывать ребенка?», «Спокойствие, только спокойствие!» – помогают родителям выстраивать отношения без страха, вины и давления.

Лекция под названием «Любить нельзя оценивать. Где поставите запятую вы?» состоится в творческом кластере «Октава». Участники узнают, как детские установки влияют на самооценку в зрелом возрасте, как укрепить веру в себя, в чём разница между принятием и любовью, а также выяснят, что же всё-таки важнее: любить или оценивать.

Мероприятие приурочено к Международному женскому празднику, но будет полезно и мужчинам – ведь тема самоценности не имеет гендера. Все подробности можно найти здесь.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 19:45 0
Другие статьи по темам
Событие
творческий индустриальный кластер Октава лекция психология
Место
Тула
Всех на учёт: за отказ от чипирования домашних собак тулякам грозят штрафы до 5 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
Всех на учёт: за отказ от чипирования домашних собак тулякам грозят штрафы до 5 тысяч рублей
сегодня, в 12:11, 176 3391 -6
В Туле на корректировку проекта по реконструкции Калужского шоссе потратят более 107 млн рублей
Жизнь Тулы и области
В Туле на корректировку проекта по реконструкции Калужского шоссе потратят более 107 млн рублей
сегодня, в 11:08, 88 1956 -3
Александр Потапенко: «Переговоры между США и Россией из-за конфликта с Ираном – это убаюкивание»
Жизнь Тулы и области
Александр Потапенко: «Переговоры между США и Россией из-за конфликта с Ираном – это убаюкивание»
сегодня, в 18:13, 71 903 -15
Погода в Туле 4 марта: небольшие осадки и оттепель
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 4 марта: небольшие осадки и оттепель
сегодня, в 07:00, 90 1329 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле водитель Audi Q8 проехал по встречке, на красный сигнал светофора
В Туле водитель Audi Q8 проехал по встречке, на красный сигнал светофора
На въезде в Тулу со стороны Новомосковского шоссе появится новая стела
На въезде в Тулу со стороны Новомосковского шоссе появится новая стела

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.