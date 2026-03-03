В ОЭЗ «Узловая» построят автоматизированный завод автоклавного газобетона

Соглашение о поставке оборудования для завода подписано сегодня, 3 марта, в Корпорации развития Тульской области.

Фото «КРТО».

В ОЭЗ «Узловая» построят автоматизированное предприятие по производству автоклавного газобетона мощностью 300 тысяч кубометров в год. 3 марта в Корпорации развития региона состоялось подписание соглашения между руководством компании-резидента ООО «Смарт Блок» и китайской корпорацией JIANGSU TEEYER INTELLIGENT EQUIPMENT CO. Документ предусматривает поставку и монтаж технологических линий, сообщает «Тульская пресса».

Как рассказал генеральный директор ООО «Смарт Блок» Геннадий Бухтояров, предприятие будет работать с минимальным участием человека благодаря высокой степени автоматизации. Он рассказал, что руководством страны поставлена задача по автоматизации производств, поэтому новый завод будет полностью автоматизирован, а люди будут только в качестве операторов. Общая численность рабочих мест — 69.

Мощность завода — 300 тысяч кубометров продукции в год. По словам Бухтоярова, предприятие закроет большую часть потребностей тульского региона в бетоне. В первую очередь это потребности тульских застройщиков.

Новое производство войдет в структуру Группы компаний ОСТ — крупнейшего застройщика региона*. По словам гендиректора «Смарт Блок», именно строительный холдинг стал идейным вдохновителем и основным бенефициаром проекта.

«ОСТ — основной бенефициар, идейный вдохновитель. Для Группы компаний строительство завода — это огромный шаг вперед. И теперь жители региона будут знать, что строительные материалы, из которых построены дома, тоже произведены в Тульской области», — подчеркнул он.

Газобетон, по его словам, является базовым материалом для домостроения, и с запуском завода ОСТ превращается в полностью интегрированную компанию, объединяющую и производство материалов, и строительство.

«ОСТ становится интегрированной компанией, у которой есть не только свое строительство и производство строительных материалов», — добавил Бухтояров.

Идея создания завода автоклавного бетона обсуждалась в регионе несколько лет и затормозилась только из-за санкций: изначально планировалось договариваться с европейским производителем. Однако поставщик из Китая превзошел все ожидания.

«Мы анализировали рынок и остановили выбор на производителе из КНР. Он предлагает оборудование с более высокой степенью автоматизации. Это позволит снизить себестоимость продукции. Завод будет лучше, чем планировалось», — заявил Бухтояров.

У компании JIANGSU TEEYER INTELLIGENT EQUIPMENT CO есть опыт работы в России. Оборудование китайского производителя поставлялось на заводы в Стерлитамаке, Невинномысске, Тюмени и Санкт-Петербурге.

Представитель TEEYER в РФ и Средней Азии Найден Найденов рассказал, что компания занимается только оборудованием для производства автоклавного газобетона. С новым заводом рынок в Туле будет обеспечен качественным и инновационным продуктом для строительства жилых площадей и соцобъектов.

По его словам, подписанное соглашение открывает для китайской компании еще один успешный проект в России. Он выразил уверенность, что реализация пройдет в сжатые сроки: поставка оборудования запланирована на июнь текущего года, а пусконаладочные работы намечены к началу строительного сезона 2027 года.

*в рейтинге застройщиков по объему текущего строительства в Тульской области (Единый ресурс застройщиков, 2025 г)