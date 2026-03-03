В Туле с 6 марта по ночам будут перекрывать Рязанку под Орловским путепроводом

Фото Алексея Пирязева.

С 6 до 16 марта с 23.00 до 06.00 под Орловским путепроводом из-за ремонта ограничат движение всех видов транспорта. Грузовики направят по второстепенным улицам, автомобилисты и автобусы поедут в объезд.