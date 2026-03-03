  1. Моя Слобода
В Узловой мужчина обокрал приятеля и бывшую жену: суд огласил приговор

Обвиняемый отделался штрафом.

В Узловой мужчина обокрал приятеля и бывшую жену: суд огласил приговор

В Узловой 40-летний Шавкат Э. признан виновным в кражах, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что в апреле 2025 года обвиняемый пришел в гараж знакомого. Мужчина утащил оттуда автомобильные зимние шины и продал их. Ущерб от кражи составил 12 400 рублей. 

А в ноябре того же года мужчина обокрал бывшую жену. Унес из её квартиры 3 женских пуховика и 6 комплектов постельного белья, которые в дальнейшем продал. В этом случае ущерб оценили в 33 100 рублей.

Приговором суда Шавкату назначено наказание в виде штрафа в 100 000 рублей. 

вчера, в 16:23 0
