Погода в Туле 4 марта: небольшие осадки и оттепель

В среду в регионе будет облачно. Местами мокрый снег (до 3 мм за сутки) и гололедица. Ветер западной четверти, до 11 метров в секунду.
Температура ночью – от -2 до -7 градусов, днём – до +3. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.
Синоптики обещают сильный западный ветер.
В среду в регионе будет облачно. Местами мокрый снег (до 3 мм за сутки) и гололедица. Ветер западной четверти, до 11 метров в секунду.
Температура ночью – от -2 до -7 градусов, днём – до +3. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram