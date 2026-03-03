  1. Моя Слобода
Погода в Туле 4 марта: небольшие осадки и оттепель

Синоптики обещают сильный западный ветер.

Фото Алексея Пирязева

В среду в регионе будет облачно. Местами мокрый снег (до 3 мм за сутки) и гололедица. Ветер западной четверти, до 11 метров в секунду.

Температура ночью – от -2 до -7 градусов, днём – до +3. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.

1.jpg

Фотограф:
сегодня, в 07:00 +3
погода в Туле погода погода в Тульской области прогноз погоды
Тульская область Тула
Президент России наградил главного тульского следователя Владимира Усова
Президент России наградил главного тульского следователя Владимира Усова

