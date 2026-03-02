  1. Моя Слобода
В Тульской области за год улучшили жилищные условия 223 молодые семьи

В рамках льготной ипотеки было выдано около пяти тысяч займов.

В Тульской области за год улучшили жилищные условия 223 молодые семьи
Фото Алексея Пирязева.

В 2025 году в Тульской области жилищные условия улучшили 223 молодые семьи, из них 12 семей дополнительно получили выплаты в размере 5% за рождение ребенка.

В рамках льготной ипотеки под 6% годовых выдано около 5 тысяч займов. Благодаря средствам материнского капитала жилье приобрели или улучшили 4853 семьи.

Квартиры получили 534 человека из категории детей-сирот. 101 участник получил сертификаты на приобретение жилья за счет бюджетных средств региона.

Губернатор Дмитрий Миляев поручил проконтролировать вопрос предоставления льгот участникам СВО при покупке квартиры. 

«В соответствии с новым федеральным законом строительство всех МКД в регионе осуществляется исключительно с применением счетов эскроу. Реализация строительства МКД, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году, уже достигла 67%», — отметил министр строительства Игорь Казенный. 

В 2026 году начнется строительство жилых домов под соцнужды в Туле, Новомосковске и Донском, а также строительство многоквартирного дома в поселке Скуратово, срок сдачи в 2027 году. 

Фотограф:
сегодня, в 16:12 0
