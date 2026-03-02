Проект «Музейная зима в Туле» увеличил посещаемость культурных учреждений на 80%

В течение февраля на 80 площадках жителям показывали мультики.

Фото правительства Тульской области.

Благодаря проекту «Музейная зима в Туле» количество посетителей музеев, театров, домов культуры и библиотек региона выросло на 80% по сравнению с предыдущим сезоном и составило около 200 тысяч человек.

Рост популярности обусловлен расширением круга участников проекта и внедрением массовых акций, рассказала на оперативном совещании министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова.

Важную роль сыграл цикл мероприятий «Музейная мультзима в Туле», приуроченный к 90-летию студии «Союзмультфильм». В течение февраля на 80 площадках в 26 районах области показывали классические советские мультфильмы. Мероприятие посетило более 7 тысяч человек.

Главным событием сезона стал двухдневный фестиваль анимации в инновационном кластере «Октава», собравший более 1000 участников, включая детей, студентов и специалистов творческих профессий.

Финальным аккордом проекта стало спортивное событие на Губернском катке — матч хоккейного клуба АКМ с героями мультфильма «Чемпионы».