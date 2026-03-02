  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Проект «Музейная зима в Туле» увеличил посещаемость культурных учреждений на 80% - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Проект «Музейная зима в Туле» увеличил посещаемость культурных учреждений на 80%

В течение февраля на 80 площадках жителям показывали мультики.

Проект «Музейная зима в Туле» увеличил посещаемость культурных учреждений на 80%
Фото правительства Тульской области.

Благодаря проекту «Музейная зима в Туле» количество посетителей музеев, театров, домов культуры и библиотек региона выросло на 80% по сравнению с предыдущим сезоном и составило около 200 тысяч человек. 

Рост популярности обусловлен расширением круга участников проекта и внедрением массовых акций, рассказала на оперативном совещании министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова. 

Важную роль сыграл цикл мероприятий «Музейная мультзима в Туле», приуроченный к 90-летию студии «Союзмультфильм». В течение февраля на 80 площадках в 26 районах области показывали классические советские мультфильмы. Мероприятие посетило более 7 тысяч человек.

Главным событием сезона стал двухдневный фестиваль анимации в инновационном кластере «Октава», собравший более 1000 участников, включая детей, студентов и специалистов творческих профессий.

Финальным аккордом проекта стало спортивное событие на Губернском катке — матч хоккейного клуба АКМ с героями мультфильма «Чемпионы».

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:51 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Музейная зима мультики театры
Суд огласил заочный приговор уроженке Тулы политологу Екатерине Шульман*
Жизнь Тулы и области
Суд огласил заочный приговор уроженке Тулы политологу Екатерине Шульман*
сегодня, в 18:32, 112 1537 -14
Миляев призвал лишать лицензий нерадивые УК
Жизнь Тулы и области
Миляев призвал лишать лицензий нерадивые УК
сегодня, в 13:19, 104 2295 -6
«Состояние дорог вызывает вопросы»: Миляев поручил ежедневно мониторить состояние дорог в регионе
Жизнь Тулы и области
«Состояние дорог вызывает вопросы»: Миляев поручил ежедневно мониторить состояние дорог в регионе
сегодня, в 12:32, 66 1767 -4
Миляев представил пять новых министров Тульской области
Жизнь Тулы и области
Миляев представил пять новых министров Тульской области
сегодня, в 11:27, 71 6480 -2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тулу сделают туристическим хабом для путешествий по малым городам региона
Тулу сделают туристическим хабом для путешествий по малым городам региона
Билайн открыл предзаказ на линейку Samsung Galaxy S26 по спецценам и выгодой до 20 000 рублей
Билайн открыл предзаказ на линейку Samsung Galaxy S26 по спецценам и выгодой до 20 000 рублей

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.