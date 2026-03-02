  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Стоит по грудь в снегу, идти не может»: в «ЛизаАлерт» рассказали, как спасли мужчину в Ясногорске - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

«Стоит по грудь в снегу, идти не может»: в «ЛизаАлерт» рассказали, как спасли мужчину в Ясногорске

Туляк застрял посреди поля.

«Стоит по грудь в снегу, идти не может»: в «ЛизаАлерт» рассказали, как спасли мужчину в Ясногорске
Фото волонтеров «ЛизаАлерт».

Инцидент произошел 17 февраля. В отряд «ЛизаАлерт» поступил сигнал о том, что в Ясногорске 47-летний мужчина прошел мимо своей деревни и застрял в поле по грудь в снегу. 

«Ноги отнялись, идти он не может. Вокруг глухая пустота, нет ни деревьев, ни домов, ни огней, ничего, кроме холодного ветра и снега», — написали волонтеры. 

Сначала они планировали задействовать беспилотник, но из-за погодных условий (-23 °C) сделать это не удалось. В МЧС отметили, что БПЛА не взлетают, если температура воздуха ниже -10 °С.

В итоге инициативная группа обратилась за помощью к местным джипперам. На месте выяснилось, что снежные заносы осложнили передвижение даже на внедорожниках и единственным решением стал трактор, предоставленный местными жителями.

Спасательная операция продолжалась около часа. Двое опытных волонтеров-поисковиков, Илья и Владимир, отправились пешком обследовать местность и вскоре обнаружили пострадавшего примерно в четырёх километрах от предполагаемой зоны поиска. Мужчина был крайне истощен.

«Перезвонил Меглин и сообщил, что пропавший найден с трудом, потому что его сильно замело снегом. Идти не может, нужна эвакуация. Информационный координатор Ольга (позывной Малина) запрашивает выезд скорой медицинской помощи и всех доступных служб для организации эвакуации найденного», — рассказали волонтеры. 

Пострадавшего госпитализировали. Благодаря профессионализму, слаженности действий и мужеству участников поисково-спасательной операции жизнь мужчины была спасена.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 09:52 +11
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
поисковый отряд ЛизаАлерт спасение
Погода в Туле 2 марта: гололед и до +5
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 2 марта: гололед и до +5
сегодня, в 07:00, 105 1151 5
Миляев призвал лишать лицензий нерадивые УК
Жизнь Тулы и области
Миляев призвал лишать лицензий нерадивые УК
сегодня, в 13:19, 80 1097 -5
Миляев представил пять новых министров Тульской области
Жизнь Тулы и области
Миляев представил пять новых министров Тульской области
сегодня, в 11:27, 66 4297 0
«Состояние дорог вызывает вопросы»: Миляев поручил ежедневно мониторить состояние дорог в регионе
Жизнь Тулы и области
«Состояние дорог вызывает вопросы»: Миляев поручил ежедневно мониторить состояние дорог в регионе
сегодня, в 12:32, 32 1175 -4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Опасное потепление: за сутки снег с крыш повредил несколько автомобилей в Туле
Опасное потепление: за сутки снег с крыш повредил несколько автомобилей в Туле
В Суворове при пожаре в гараже на Пушкина пострадал мужчина
В Суворове при пожаре в гараже на Пушкина пострадал мужчина

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.