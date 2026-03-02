«Стоит по грудь в снегу, идти не может»: в «ЛизаАлерт» рассказали, как спасли мужчину в Ясногорске

Фото волонтеров «ЛизаАлерт».

Инцидент произошел 17 февраля. В отряд «ЛизаАлерт» поступил сигнал о том, что в Ясногорске 47-летний мужчина прошел мимо своей деревни и застрял в поле по грудь в снегу.

«Ноги отнялись, идти он не может. Вокруг глухая пустота, нет ни деревьев, ни домов, ни огней, ничего, кроме холодного ветра и снега», — написали волонтеры.

Сначала они планировали задействовать беспилотник, но из-за погодных условий (-23 °C) сделать это не удалось. В МЧС отметили, что БПЛА не взлетают, если температура воздуха ниже -10 °С.

В итоге инициативная группа обратилась за помощью к местным джипперам. На месте выяснилось, что снежные заносы осложнили передвижение даже на внедорожниках и единственным решением стал трактор, предоставленный местными жителями.

Спасательная операция продолжалась около часа. Двое опытных волонтеров-поисковиков, Илья и Владимир, отправились пешком обследовать местность и вскоре обнаружили пострадавшего примерно в четырёх километрах от предполагаемой зоны поиска. Мужчина был крайне истощен.

«Перезвонил Меглин и сообщил, что пропавший найден с трудом, потому что его сильно замело снегом. Идти не может, нужна эвакуация. Информационный координатор Ольга (позывной Малина) запрашивает выезд скорой медицинской помощи и всех доступных служб для организации эвакуации найденного», — рассказали волонтеры.

Пострадавшего госпитализировали. Благодаря профессионализму, слаженности действий и мужеству участников поисково-спасательной операции жизнь мужчины была спасена.