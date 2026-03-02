  1. Моя Слобода
Опасное потепление: за сутки снег с крыш повредил несколько автомобилей в Туле

По словам жителей, в УК лишь фиксировали заявки.

Опасное потепление: за сутки снег с крыш повредил несколько автомобилей в Туле
Фото из телеграм-каналов «Тула Жесть» и «Тула Происшествия».

Резкое потепление в конце февраля привело к большому количеству аварийных ситуаций в Туле. Из-за таяния снега с крыш рухнули огромные сугробы, повредив автомобили горожан.

Многие туляки жаловались, что управляющие компании заранее не предприняли никаких мер безопасности. Например, жители дома № 17 на ул. Советской утверждают, что обращались в свою УК «ЖКС» ещё с января, жаловались на скопившийся на крыше снег.

«Начиная с оттепели, просили убрать снег с крыши, но реакции не было. Жалобы оставлялись и в сервис „Реши проблему“. 1 марта сошел снег и повредил стоящие машины. Ну что, ждать, когда снег упадет на голову жильцам и случится трагедия?» — написала местная жительница в соцсетях. 

Ул. Николая Руднева, 61: снег сошел вместе с заграждением. Управляющая компания лишь «зарегистрировала заявку».

Ул. Демонстрации, 1-а: снег с крыши повредил автомобиль.

photo_2026-03-01_12-38-44 (2).jpg

«Никаких оградительных ленточек, знаков об опасности парковки не было. Что мне делать?» — пишет тулячка. 

Ул. Металлургов, 80: снег сошел с крыши и повредил два автомобиля. 

«Снег проломил крышу, повредил ограждения. Пострадали две припаркованные машины», — пишут жители. 

Скуратово (Варваровка): снег сошел с крыши и повредил машину.

Также в Скуратово под тяжестью снега сложился козырёк конторы ритуальных услуг. Надеемся, никто не пострадал. 

photo_2026-03-02_09-16-33.jpg

 

сегодня, в 10:30 0
Место
Тула
Прочее
снег с крыши поврежденные автомобили жалобы
