Видеосказку, в создании которой принимал участие Дмитрий Миляев, передали в Президентскую библиотеку

«Российская газета» передала в фонды Президентской библиотеки видеоверсию «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил», которая была создана к 200-летию со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.

Инициатором видеокниги выступил главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин. В видеоверсии произведение читают главы российских регионов, артисты, музыканты, писатели и музейные работники.

Губернатор Дмитрий Миляев тоже поучаствовал в создании видеосказки. Он прочитал фрагмент «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» в доме Дворянского собрания, где писатель служил в Казенной палате.