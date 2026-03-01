  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Видеосказку, в создании которой принимал участие Дмитрий Миляев, передали в Президентскую библиотеку - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Видеосказку, в создании которой принимал участие Дмитрий Миляев, передали в Президентскую библиотеку

Уникальный проект был создан к 200-летию со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.

Видеосказку, в создании которой принимал участие Дмитрий Миляев, передали в Президентскую библиотеку

«Российская газета» передала в фонды Президентской библиотеки видеоверсию «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил», которая была создана к 200-летию со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.

Инициатором видеокниги выступил главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин. В видеоверсии произведение читают главы российских регионов, артисты, музыканты, писатели и музейные работники. 

Губернатор Дмитрий Миляев тоже поучаствовал в создании видеосказки. Он прочитал фрагмент «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» в доме Дворянского собрания, где писатель служил в Казенной палате.

Теперь видеокнига будет храниться в Президентской библиотеке как современное прочтение классического произведения. С видеокнигой можно ознакомиться на сайте «Российской газеты» и на сайте Президентской библиотеки.

 

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 13:09 −14
Другие статьи по темам
Люди
Дмитрий Миляев
Погода в Туле 1 марта: облачно и мокрый снег
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 1 марта: облачно и мокрый снег
сегодня, в 09:00, 105 1017 7
Из-за вредности соседа четыре квартиры в тульской пятиэтажке две недели живут без газа: люди просят помощи
Жизнь Тулы и области
Из-за вредности соседа четыре квартиры в тульской пятиэтажке две недели живут без газа: люди просят помощи
сегодня, в 12:09, 71 1671 1
В Туле завершилась «Музейная зима»
Жизнь Тулы и области
В Туле завершилась «Музейная зима»
сегодня, в 11:02, 16 448 0
В тульском ГКЗ проходит косплей-фестиваль Yuki no Odori
Культура
В тульском ГКЗ проходит косплей-фестиваль Yuki no Odori
вчера, в 14:14, 39 2478 10

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Щекино водитель «Нивы» не дождался тепловоза
В Щекино водитель «Нивы» не дождался тепловоза
Из-за вредности соседа четыре квартиры в тульской пятиэтажке две недели живут без газа: люди просят помощи
Из-за вредности соседа четыре квартиры в тульской пятиэтажке две недели живут без газа: люди просят помощи

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.