Из-за вредности соседа четыре квартиры в тульской пятиэтажке две недели живут без газа: люди просят помощи

Мужчина отказывается заключать договор на обслуживание, а без него газовщики не могут проверить состояние оборудования. Поэтому по стояку отключили газ.

Подача газа в четырех квартирах первого подъезда дома № 1г по ул. Ак. Павлова в Туле была приостановлена еще 13 февраля. По словам жителей, причиной стало отсутствие у собственника одной из квартир договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования с АО «Тулагоргаз».

«Из-за того, что он не заключил договор, газовщики не могут проверить оборудование в квартире мужчины. Он заключать его отказывается, а мы почему-то должны из-за этого страдать! Мы уже две недели живем без горячей воды и не можем готовить еду на плите! Это нарушает наши права и ставит по угрозу здоровье и жизнь", — говорит жительница одной из попавших под „санкции“ квартир Екатерина.

Тулячка добавляет, что в одной из пострадавших от той ситуации квартир проживает инвалид 3 группы с супругой-пенсионеркой, которая недавно перенесла операцию по удалению желчного пузыря и находится в настоящее время в режиме реабилитации и нуждается в специализированной диете — регулярном горячем питании. Вместе с ними живет отец собственника — 82-летний пенсионер, имеющий хронические заболевания суставов. Из-за отсутствия горячей воды болезнь обострилось.

Жители остальных квартир, оставшихся без газа, также имеют хронические заболевания и нуждаются регулярном горячем питании.

По словам Екатерины, попытки убедить соседа заключить договор не возымели результата.

"Цена вопроса — 1500 рублей. Ему нужно оплатить и заключить договор. Но он отказывается. А на наши претензии отвечает безразлично: «Ну нагрейте себе воды и помойтесь горячей водой»", — добавляет женщина.

В связи с этим жители дома написали коллективное обращение в АО «Тулагоргаз», а также надзорные инстанции.

— Приостановление поставки газа лицу, у которого отсутствует договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, не должно нарушать права иных лиц, надлежащим образом исполняющим свои обязательства. Внутриквартирное газовое оборудование квартир N4, 12, 16 и 20 находится в надлежащем техническом состоянии, нарушений при проведении АО «Тулагоргаз» планового технического обслуживания выявлено не было. На основании этого мы просим надзорные органы проверить законность действий АО «Тулагоргаз» по ограничению подачи газа.