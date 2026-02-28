  1. Моя Слобода
Из-за вредности соседа четыре квартиры в тульской пятиэтажке две недели живут без газа: люди просят помощи

Мужчина отказывается заключать договор на обслуживание, а без него газовщики не могут проверить состояние оборудования. Поэтому по стояку отключили газ.

Подача газа в четырех квартирах первого подъезда дома № 1г по ул. Ак. Павлова в Туле была приостановлена еще 13 февраля. По словам жителей, причиной стало отсутствие у собственника одной из квартир договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования с АО «Тулагоргаз».

«Из-за того, что он не заключил договор, газовщики не могут проверить оборудование в квартире мужчины. Он заключать его отказывается, а мы почему-то должны из-за этого страдать! Мы уже две недели живем без горячей воды и не можем готовить еду на плите! Это нарушает наши права и ставит по угрозу здоровье и жизнь", — говорит жительница одной из попавших под „санкции“ квартир Екатерина.

Тулячка добавляет, что в одной из пострадавших от той ситуации квартир проживает инвалид 3 группы с супругой-пенсионеркой, которая недавно перенесла операцию по удалению желчного пузыря и находится в настоящее время в режиме реабилитации и нуждается в специализированной диете — регулярном горячем питании. Вместе с ними живет отец собственника — 82-летний пенсионер, имеющий хронические заболевания суставов. Из-за отсутствия горячей воды болезнь обострилось.

Жители остальных квартир, оставшихся без газа, также имеют хронические заболевания и нуждаются регулярном горячем питании.

По словам Екатерины, попытки убедить соседа заключить договор не возымели результата. 

"Цена вопроса — 1500 рублей. Ему нужно оплатить и заключить договор. Но он отказывается. А на наши претензии отвечает безразлично: «Ну нагрейте себе воды и помойтесь горячей водой»", — добавляет женщина.

В связи с этим жители дома написали коллективное обращение в АО «Тулагоргаз», а также надзорные инстанции.

— Приостановление поставки газа лицу, у которого отсутствует договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, не должно нарушать права иных лиц, надлежащим образом исполняющим свои обязательства. Внутриквартирное газовое оборудование квартир N4, 12, 16 и 20 находится в надлежащем техническом состоянии, нарушений при проведении АО «Тулагоргаз» планового технического обслуживания выявлено не было. На основании этого мы просим надзорные органы проверить законность действий АО «Тулагоргаз» по ограничению подачи газа.

сегодня, в 12:09 +1
