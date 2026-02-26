  1. Моя Слобода
За год в банках Тульской области было выявлено 97 поддельных купюр

Также в числе фальшивок – монеты достоинством пять и десять рублей.

Фото Алексея Пирязева.

В прошлом году в банках Тульской области было выявлено 103 поддельных денежных знака — 97 банкнот и 6 монет. Это на 17 штук меньше, чем в 2024 году, уточнили в региональном отделении Центробанка РФ.

Среди фальшивок по-прежнему лидируют банкноты номиналом 5000 рублей — обнаружена 71 такая подделка. Выведены из обращения поддельные пять двухтысячных купюр и 20 — тысячерублевых, а также одна банкнота номиналом 100 рублей. Кроме того, выявлены монеты с признаками подделки: пять десятирублёвых и одна — пятирублёвая.

Если вы сомневаетесь в подлинности полученных денег, попросите заменить их или откажитесь от сделки. Если вы обнаружили подозрительную купюру у себя в кошельке, отнесите её в любой банк на бесплатную проверку. Если выяснится, что банкнота настоящая, но сильно повреждена — банк выдаст равную по номиналу замену.

Полный список защитных элементов всех банкнот представлен в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России». Также с ними можно ознакомиться на сайте регулятора.

сегодня, в 09:00
