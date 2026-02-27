Горы снега и мусора: туляки жалуются на неубранные сугробы

Фото Алексея Пирязева.

Уже неделю Тула погребена под сугробами. Снежные циклоны знатно потрепали нервы местным жителям.

В администрации города сообщили, что за сутки с улиц города вывезли порядка 12 тысяч кубометров снега — это более 500 самосвалов и израсходовано около 417 тонн противогололедных материалов. Но снега в городе будто бы не становится меньше.

Отдельный вопрос — к тульским УК. Дворы утопают в снегу, а теперь и в мусоре — мусоровозы вязнут в снежной каше.

Снежные завалы вызывают протечки и разрушают крыши домов. Добавляют проблем сосульки и наледь на крышах, которые угрожающе свисают с карнизов. Сегодня туляки сообщали, что в городе не чистят даже платные парковки. Люди вынуждены парковаться на проезжей части и налетать на штрафы.

О том как выглядит город сейчас — в нашем ролике.