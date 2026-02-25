  1. Моя Слобода
«Хартия» объяснила нарушение сроков вывоза мусора в Туле

Дворы завалены снегом и брошенным транспортом.

Фото Дмитрия Дзюбина.

Несколько дней мусоровозы не очищают контейнерные площадки по десяткам адресов в Туле. Туляки присылают фотографии мусорных гор в наш бот в телеграм.

photo_2026-02-25_09-04-00.jpg
Проспект Ленина, 112.
photo_2026-02-25_09-04-01.jpg
Демонстрации, 10.
photo_2026-02-25_09-03-47.jpg
Матросова, 27.

В «Хартии» говорят: дворы и проезды утонули в снегу, вокруг контейнерных площадок — снежные брустверы. «Вывозим все, до чего можем доехать», — сообщили представители регоператора.

Адреса, по которым мусоровозы не смогли добраться до контейнерных площадок, в режиме реального времени сбрасывают в специальные чаты, чтобы довести до сведения министерств и администраций.

Но как повлиять на УК, если у них то руки не доходят, то мощностей нет?

По данным Myslo, например, накануне на линию вышли 10 мусоровозов, 7 вернулись — не смогли нигде проехать. Работники трех из них в радиусе километра собирали мусор руками. 

Тема нечищенных дворов и подъездов к контейнерным площадкам стала темой вчерашнего совещания в правительстве. Министр ЖКХ Олег Дючков обсудил вопрос с представителями администраций муниципалитетов и региональными операторами по вывозу ТКО. 

«В приоритетном порядке будет организована работа на контейнерных площадках, с которых ТКО не вывозились более 3 дней из-за невозможности проезда спецтехники», — сообщили в министерстве.

Фотограф:
сегодня, в 09:22 0
Событие
мусор
