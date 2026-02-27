  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле автобус лихо промчал на красный - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле автобус лихо промчал на красный

Продолжаем публиковать материалы читателей.

В Туле автобус лихо промчал на красный

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» запись, сделанную напротив дома № 5 по ул. Щегловская Засека. На записи видно, как автобус на внушительной скорости проскочил пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

«Стойкое ощущение, что водители заводских автобусов причислили сами себя к спецтранспорту. Столько от них наблюдается хамства на дороге и нарушений ПДД!» — возмутился автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На пр. Ленина водитель решил взгромоздиться на пешеходный переход
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель решил взгромоздиться на пешеходный переход
вчера, в 20:17, 54 2276 5
В Туле торопливый водитель едва не устроил лобовое ДТП
Дежурная часть
В Туле торопливый водитель едва не устроил лобовое ДТП
вчера, в 17:46, 6 1378 1
На ул. Демонстрации пешеходов вынуждают прыгать через сугробы
Дежурная часть
На ул. Демонстрации пешеходов вынуждают прыгать через сугробы
25 февраля, в 20:10, 13 1844 1
В Узловском районе встретили торопливого водителя
Дежурная часть
В Узловском районе встретили торопливого водителя
25 февраля, в 18:00, 0 727 -4
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 16:47 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Погода в Туле 27 февраля: мокро, ветрено и до +2
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 27 февраля: мокро, ветрено и до +2
сегодня, в 07:00, 131 1284 4
Пьяный житель Черни пришел пьяным в магазин и схлопотал 15 суток ареста
Дежурная часть
Пьяный житель Черни пришел пьяным в магазин и схлопотал 15 суток ареста
сегодня, в 15:04, 52 804 0
Туляки возмущены состоянием платных парковок, заваленных снегом
Жизнь Тулы и области
Туляки возмущены состоянием платных парковок, заваленных снегом
сегодня, в 14:01, 43 1419 6
Дмитрий Миляев: «Если кто-то справляется со снегом и мусором, значит должны справляться все!»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев: «Если кто-то справляется со снегом и мусором, значит должны справляться все!»
сегодня, в 18:30, 37 425 -1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Атлантическое тепло изменит погоду в Центральной России: от морозов к оттепели и рекордному снеготаянию
Атлантическое тепло изменит погоду в Центральной России: от морозов к оттепели и рекордному снеготаянию
Горы снега и мусора: туляки жалуются на неубранные сугробы
Горы снега и мусора: туляки жалуются на неубранные сугробы

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.