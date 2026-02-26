  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области тест на знание русского языка не прошли 270 детей мигрантов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области тест на знание русского языка не прошли 270 детей мигрантов

Тех, кто все-таки успешно сдал тест, зачислили в школы региона.

В Тульской области тест на знание русского языка не прошли 270 детей мигрантов
Фото Алексея Пирязева.

В 2025 году в Тульской области тестирование на знание русского языка прошли 500 детей иностранных граждан и лиц без гражданства, из которых успешно прошли проверку 257 человек.

Как рассказали Myslo в региональном министерстве образования, остальные 243 ребенка, которые не справились с экзаменом, направлены на допобучение.

В 2026 году тестирование прошли 55 детей, из которых успешно сдали экзамен 28 человек. 27 детей, не выдержавших экзамен, также отправили на допобучение. Тех, кто все-таки успешно сдал тест, зачислили в школы региона.

В октябре 2025 года в порядок проведения тестирования внесли изменения.

Специалисты выделили категории иностранцев, для которых тестирование проводится в устной форме, а также снято ограничение на трехмесячный срок ожидания после неудачной сдачи экзамена.

Это те, кто:

  • имеет статус участника программы добровольного переселения соотечественников из-за рубежа или членов их семей;
  • разделяет традиционные российские духовно-нравственные ценности и получил разрешение на временное проживание в России, а также члены их семей;
  • члены семей дипломатов, консульских работников и сотрудников международных организаций, работающих в России по служебным обязанностям, а также аналогичных сотрудников других организаций, имеющих статус, подобный статусу международных организаций.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 13:51 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
дети мигранты тест на русский язык
Погода в Туле 26 февраля: мокрый снег и до нуля
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 26 февраля: мокрый снег и до нуля
сегодня, в 07:00, 86 1196 5
Где смотреть Послание губернатора Тульской области Дмитрия Миляева 26 февраля?
Жизнь Тулы и области
Где смотреть Послание губернатора Тульской области Дмитрия Миляева 26 февраля?
сегодня, в 09:41, 56 1171 -16
У туляков смогут отбирать заброшенные земельные участки
Жизнь Тулы и области
У туляков смогут отбирать заброшенные земельные участки
сегодня, в 11:14, 50 955 0
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
сегодня, в 13:01, 41 857 -12

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Камаз» – «Арсенал»: история противостояний
«Камаз» – «Арсенал»: история противостояний
Провалился под лед, но выжил: в Алексинском районе спасатели вытащили из полыньи рыбака
Провалился под лед, но выжил: в Алексинском районе спасатели вытащили из полыньи рыбака

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.