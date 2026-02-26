В Тульской области тест на знание русского языка не прошли 270 детей мигрантов

В 2025 году в Тульской области тестирование на знание русского языка прошли 500 детей иностранных граждан и лиц без гражданства, из которых успешно прошли проверку 257 человек.
Как рассказали Myslo в региональном министерстве образования, остальные 243 ребенка, которые не справились с экзаменом, направлены на допобучение.
В 2026 году тестирование прошли 55 детей, из которых успешно сдали экзамен 28 человек. 27 детей, не выдержавших экзамен, также отправили на допобучение. Тех, кто все-таки успешно сдал тест, зачислили в школы региона.
В октябре 2025 года в порядок проведения тестирования внесли изменения.
Специалисты выделили категории иностранцев, для которых тестирование проводится в устной форме, а также снято ограничение на трехмесячный срок ожидания после неудачной сдачи экзамена.
Это те, кто:
- имеет статус участника программы добровольного переселения соотечественников из-за рубежа или членов их семей;
- разделяет традиционные российские духовно-нравственные ценности и получил разрешение на временное проживание в России, а также члены их семей;
- члены семей дипломатов, консульских работников и сотрудников международных организаций, работающих в России по служебным обязанностям, а также аналогичных сотрудников других организаций, имеющих статус, подобный статусу международных организаций.