  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Выезды из поселка закупорены»: туляки продолжают стоять в утренних пробках в Заречье из-за новых настроек светофоров - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

«Выезды из поселка закупорены»: туляки продолжают стоять в утренних пробках в Заречье из-за новых настроек светофоров

Несмотря на обещания перенастроить регулировщики движения, ситуация не улучшилась.

«Выезды из поселка закупорены»: туляки продолжают стоять в утренних пробках в Заречье из-за новых настроек светофоров

«Ежеутреннее стояние в Заречье продолжается, светофоры на пересечениях улиц Судейского/Октябрьской и Карпова/Октябрьской никто так и не перенастроил, стоим и на машинах и на общественном транспорте. Выезды из поселка закупорены», — пишут в наш телеграм-бот тульские водители.

Ранее зареченцы жаловались на новые настройки светофоров, вызвавшие огромные пробки на перекрестках улиц Судейского и Октябрьской, а также Карпова и Октябрьской:

«Перекресток ул. Карпова — Октябрьская, в сторону центра, вместе с основным зеленым горела стрелка налево, когда заканчивался пассажиропоток, которому нужно в п. Октябрьский, то можно было спокойно проехать прямо. Сейчас стрелка налево горит 20 секунд и все. По факту на этом перекрестке движется один ряд, а пассажиропоток там просто огромный, учитывая новые микрорайоны, которые построились».

В администрации Тулы сообщили, что светофоры перенастроят: пробки они увидели и обещали отрегулировать движение так, чтобы сохранить наибольшую пропускную способность основного хода и исключить длительные ожидания на второстепенных улицах.

Однако, по словам жителей, ситуация не улучшилась. Myslo запросил комментарий управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:29 0
Другие статьи по темам
Событие
светофоры пробки
Место
Тула
Погода в Туле 25 февраля: мокрый снег, ветер и оттепель
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 25 февраля: мокрый снег, ветер и оттепель
сегодня, в 07:00, 70 1054 5
Начальником Плавского следственного отдела стал Гаджибала Абасов
Жизнь Тулы и области
Начальником Плавского следственного отдела стал Гаджибала Абасов
сегодня, в 08:00, 69 1534 -15
«Хартия» объяснила нарушение сроков вывоза мусора в Туле
Жизнь Тулы и области
«Хартия» объяснила нарушение сроков вывоза мусора в Туле
сегодня, в 09:22, 46 1993 -2
Три проекта против пробок: как чиновники собираются разгрузить тульские дороги
Жизнь Тулы и области
Три проекта против пробок: как чиновники собираются разгрузить тульские дороги
вчера, в 21:21, 72 3628 -13

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Умер экс-гендиректор тульского «Арсенала» Эдуард Полухин
Умер экс-гендиректор тульского «Арсенала» Эдуард Полухин
Тулякам с онкологией выплатят по 50 тысяч за лечение вне региона
Тулякам с онкологией выплатят по 50 тысяч за лечение вне региона

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.