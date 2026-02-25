«Выезды из поселка закупорены»: туляки продолжают стоять в утренних пробках в Заречье из-за новых настроек светофоров

«Ежеутреннее стояние в Заречье продолжается, светофоры на пересечениях улиц Судейского/Октябрьской и Карпова/Октябрьской никто так и не перенастроил, стоим и на машинах и на общественном транспорте. Выезды из поселка закупорены», — пишут в наш телеграм-бот тульские водители.

Ранее зареченцы жаловались на новые настройки светофоров, вызвавшие огромные пробки на перекрестках улиц Судейского и Октябрьской, а также Карпова и Октябрьской:

«Перекресток ул. Карпова — Октябрьская, в сторону центра, вместе с основным зеленым горела стрелка налево, когда заканчивался пассажиропоток, которому нужно в п. Октябрьский, то можно было спокойно проехать прямо. Сейчас стрелка налево горит 20 секунд и все. По факту на этом перекрестке движется один ряд, а пассажиропоток там просто огромный, учитывая новые микрорайоны, которые построились».

В администрации Тулы сообщили, что светофоры перенастроят: пробки они увидели и обещали отрегулировать движение так, чтобы сохранить наибольшую пропускную способность основного хода и исключить длительные ожидания на второстепенных улицах.

Однако, по словам жителей, ситуация не улучшилась. Myslo запросил комментарий управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации.