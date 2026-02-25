  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тулякам с онкологией выплатят по 50 тысяч за лечение вне региона - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тулякам с онкологией выплатят по 50 тысяч за лечение вне региона

Средства начислят после подтверждения обоснованности затрат.

Тулякам с онкологией выплатят по 50 тысяч за лечение вне региона
Фото Дмитрия Дзюбина.

С февраля 2026 года жители Тульской области могут претендовать на единовременную выплату на возмещение общих расходов, связанных с лечением тяжёлого заболевания за пределами региона. Соответствующий приказ опубликован на портале правовых актов. 

  • Взрослым пациентам: сумма составляет 50 тысяч рублей
  • Детям до 18 лет: размер выплаты увеличивается до 70 тысяч рублей, учитывая специфику транспортировки и необходимость сопровождения взрослым. 

В документе уточняется, что компенсация предусмотрена для граждан Тульской области, проходящих лечение от тяжёлых заболеваний за пределами региона. В частности, речь идёт о пациентах, направленных на лечение в Федеральный научно-клинический центр радиологии и онкологии имени А. Ф. Цыба (г. Обнинск, Калужская область).

Средства поступают на банковские счета граждан после подтверждения обоснованности затрат на оказание помощи в выбранном медицинском учреждении. Контроль возложен на управление соцзащиты Тульской области. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 11:13 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
онкология выплаты
Погода в Туле 25 февраля: мокрый снег, ветер и оттепель
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 25 февраля: мокрый снег, ветер и оттепель
сегодня, в 07:00, 68 1054 5
Начальником Плавского следственного отдела стал Гаджибала Абасов
Жизнь Тулы и области
Начальником Плавского следственного отдела стал Гаджибала Абасов
сегодня, в 08:00, 69 1532 -15
«Хартия» объяснила нарушение сроков вывоза мусора в Туле
Жизнь Тулы и области
«Хартия» объяснила нарушение сроков вывоза мусора в Туле
сегодня, в 09:22, 46 1987 -2
Три проекта против пробок: как чиновники собираются разгрузить тульские дороги
Жизнь Тулы и области
Три проекта против пробок: как чиновники собираются разгрузить тульские дороги
вчера, в 21:21, 72 3626 -13

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Выезды из поселка закупорены»: туляки продолжают стоять в утренних пробках в Заречье из-за новых настроек светофоров
«Выезды из поселка закупорены»: туляки продолжают стоять в утренних пробках в Заречье из-за новых настроек светофоров
С 1 марта в Туле вырастут соцвыплаты для пенсионеров и семей с детьми
С 1 марта в Туле вырастут соцвыплаты для пенсионеров и семей с детьми

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.