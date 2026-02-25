Тулякам с онкологией выплатят по 50 тысяч за лечение вне региона

Фото Дмитрия Дзюбина.

С февраля 2026 года жители Тульской области могут претендовать на единовременную выплату на возмещение общих расходов, связанных с лечением тяжёлого заболевания за пределами региона. Соответствующий приказ опубликован на портале правовых актов.

Взрослым пациентам: сумма составляет 50 тысяч рублей

Детям до 18 лет: размер выплаты увеличивается до 70 тысяч рублей , учитывая специфику транспортировки и необходимость сопровождения взрослым.

В документе уточняется, что компенсация предусмотрена для граждан Тульской области, проходящих лечение от тяжёлых заболеваний за пределами региона. В частности, речь идёт о пациентах, направленных на лечение в Федеральный научно-клинический центр радиологии и онкологии имени А. Ф. Цыба (г. Обнинск, Калужская область).

Средства поступают на банковские счета граждан после подтверждения обоснованности затрат на оказание помощи в выбранном медицинском учреждении. Контроль возложен на управление соцзащиты Тульской области.