В Кимовске полицейские задержали наркодельца: мужчина варил для друзей «каши» из каннабиса

Гражданин арестован, возбуждено дело.

В Кимовске 44-летний местный житель подозревается в покушении на сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, мужчину задержали в тот момент, когда он продавал 3 грамма марихуаны клиенту. В ходе обыска его дома, стражи порядка выяснили, что подозреваемый выращивал у себя на участке коноплю.

Оранжерея располагась в подвале: 100 горшков с живыми растениями, мешки с сухой травой и пакет с измельченной массой зеленого цвета общим весом около 5 килограммов. По словам мужчины, он два года занимался селекцией, разведением и выращиванием каннабиса. Приготовленную из него марихуану употреблял сам и угощал знакомых, причём по особой технологии готовил из нее «кашу» и «молоко».

В настоящее время мужчина арестован, в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

сегодня, в 17:40 +1
Кимовск полиция наркотики задержание
