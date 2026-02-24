  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле 28 февраля пройдет ярмарка учебных мест для школьников - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле 28 февраля пройдет ярмарка учебных мест для школьников

Участие примут 10 учебных заведений региона.

В Туле 28 февраля пройдет ярмарка учебных мест для школьников
Фото Алексея Пирязева.

В областном центре 28 февраля пройдет ярмарка учебных мест для школьников и их родителей. Участие примут 10 учебных заведений региона, включая три вуза и семь колледжей.

Специалисты расскажут о возможностях целевой подготовки, стажировках и временном трудоустройстве подростков. Учащиеся смогут пройти профориентационное тестирование и получить рекомендации по выбору будущей специальности. Школьникам также предложат целевые места.

Образовательные учреждения, представленные на ярмарке:

  • ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», 
  • ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого»,
  • Тульский институт (филиал) ФГБОУ «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», 
  • ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова», 
  • ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий», 
  • ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И. С. Ефанова», 
  • ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический колледж им. А. Г. Рогова», 
  • ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса», 
  • ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж», 
  • ГПОУ ТО «Тульский областной медицинский колледж».

Мероприятие пройдет с 11.00 до 14.00 по адресу: г. Тула, ул. Советская, 67, БЦ «Троицкий». Вход свободный.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 18:32 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
школьники профессия
Тула встала в «багровых» пробках утром 24 февраля
Жизнь Тулы и области
Тула встала в «багровых» пробках утром 24 февраля
сегодня, в 08:57, 157 3988 2
26 февраля Дмитрий Миляев обратится с ежегодным посланием к жителям Тульской области
Жизнь Тулы и области
26 февраля Дмитрий Миляев обратится с ежегодным посланием к жителям Тульской области
сегодня, в 10:42, 63 1467 -22
Погода в Туле 24 февраля: снежно и до -3 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 24 февраля: снежно и до -3 градусов
сегодня, в 07:00, 56 1631 5
Родители стали реже называть детей именем Макс
Жизнь Тулы и области
Родители стали реже называть детей именем Макс
сегодня, в 10:51, 47 1612 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тест: угадай тульский бренд по логотипу
Тест: угадай тульский бренд по логотипу
На ул. Епифанской водитель «бросил» машину и ушел
На ул. Епифанской водитель «бросил» машину и ушел

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.