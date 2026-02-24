В Туле 28 февраля пройдет ярмарка учебных мест для школьников

Фото Алексея Пирязева.

В областном центре 28 февраля пройдет ярмарка учебных мест для школьников и их родителей. Участие примут 10 учебных заведений региона, включая три вуза и семь колледжей.

Специалисты расскажут о возможностях целевой подготовки, стажировках и временном трудоустройстве подростков. Учащиеся смогут пройти профориентационное тестирование и получить рекомендации по выбору будущей специальности. Школьникам также предложат целевые места.

Образовательные учреждения, представленные на ярмарке:

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого » ,

» Тульский институт (филиал) ФГБОУ «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»,

ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова»,

ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий»,

ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И. С. Ефанова»,

ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический колледж им. А. Г. Рогова»,

ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса»,

ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж»,

ГПОУ ТО «Тульский областной медицинский колледж».

Мероприятие пройдет с 11.00 до 14.00 по адресу: г. Тула, ул. Советская, 67, БЦ «Троицкий». Вход свободный.