11 туляков попали в группу риска после бесплатных осмотров столичных онкологов

Более 50 туляков проверили голову и шею у федеральных специалистов.

Фото минздрав по Тульской области.

В Тульском онкодиспансере завершился двухдневный прием пациентов врачами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Визит столичных специалистов был посвящен диагностике рака гортани, глотки и полости рта — заболеваний, которые часто маскируются под обычный ларингит.

За консультацией обратился 51 человек. Большинство жаловались на осиплость голоса, которая не проходила месяцами, боли при глотании и странные изменения на слизистых. Принимал пациентов руководитель профильного подразделения НМИЦ ФМБА России Дмитрий Лепсон.

«Мужчины после 45 лет — особая группа риска. Они терпят до последнего, лечатся народными средствами и приходят, когда уже теряют голос. А ведь современные методы позволяют сохранить и голос, и здоровье, если поймать болезнь в самом начале», — пояснил Дмитрий Лепсон.

Слова врача подтвердила и статистика визита: у 11 пациентов врачи заподозрили злокачественные новообразования. Шестерых отправят на дообследование в Москву, пятерых детально проверят в Туле.

Главный онколог области Дмитрий Истомин призвал жителей не ждать приезда столичных специалистов, а проходить диспансеризацию по месту жительства.

«Это бесплатно и занимает немного времени, но именно такие осмотры спасают жизни», — отметил он.

Записаться на профилактический осмотр можно на Госуслугах или через сайт «Доктор71».