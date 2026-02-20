  1. Моя Слобода
В Туле сотрудники ГАИ спасли замерзающего пешехода на Металлургов

Мужчина не мог самостоятельно двигаться.

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Инцидент произошел в ночь на 20 февраля на улице Металлургов в Туле. Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили на заснеженном тротуаре мужчину, который находился в тяжелом состоянии и не мог двигаться самостоятельно.

Инспекторы немедленно вызвали бригаду скорой помощи, укрыли мужчину теплым одеялом и остались с ним до приезда медиков.

«Вчерашняя непогода оказалась испытанием для всех категорий участников дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции оказывали всевозможную помощь, а в данном случае буквально спасли жизнь пешеходу», — отметили в региональном ведомстве. 

сегодня, в 16:30 +3
