В Туле сотрудники ГАИ спасли замерзающего пешехода на Металлургов

Мужчина не мог самостоятельно двигаться.

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Инцидент произошел в ночь на 20 февраля на улице Металлургов в Туле. Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили на заснеженном тротуаре мужчину, который находился в тяжелом состоянии и не мог двигаться самостоятельно.

Инспекторы немедленно вызвали бригаду скорой помощи, укрыли мужчину теплым одеялом и остались с ним до приезда медиков.

«Вчерашняя непогода оказалась испытанием для всех категорий участников дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции оказывали всевозможную помощь, а в данном случае буквально спасли жизнь пешеходу», — отметили в региональном ведомстве.