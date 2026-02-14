От уборки снега до перебоев с водой: стало известно, на что туляки жаловались губернатору в феврале

Более 4500 тысяч обращений поступило на телефон доверия губернатора Тульской области с начала февраля, сообщает региональное министерство цифрового развития и связи.
Чаще всего местные жители жаловались на перебои с водой из-за плановых или аварийных работ.
Сообщить о проблемах можно несколькими способами:
- через портал «Открытый регион»,
- используя сервис «Арсенал услуг»,
- обращаясь в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).
Напомним, ранее мы рассказывали, как мощный поток воды затопил подъезд многоэтажки в Ясногорске. Все из-за прорыва трубопровода.