От уборки снега до перебоев с водой: стало известно, на что туляки жаловались губернатору в феврале

В первую очередь жителям советуют звонить в ЕДДС.

Фото freepik.com.

Более 4500 тысяч обращений поступило на телефон доверия губернатора Тульской области с начала февраля, сообщает региональное министерство цифрового развития и связи.

Чаще всего местные жители жаловались на перебои с водой из-за плановых или аварийных работ.

Сообщить о проблемах можно несколькими способами:

Напомним, ранее мы рассказывали, как мощный поток воды затопил подъезд многоэтажки в Ясногорске. Все из-за прорыва трубопровода.