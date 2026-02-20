  1. Моя Слобода
В Тульской области определят лучших муниципальных служащих

В регионе стартует ежегодный конкурс, повышающий престиж муниципальной службы и поощряющий лучших специалистов в этой сфере.

Его проводит Ассоциация «СМО Тульской области» совместно с администрациями муниципалитетов. Конкурс состоит из двух этапов и шести номинаций.

Первый этап стартовал 20 февраля. До 13 марта будет идти приём, регистрация и оценка конкурсных заявок муниципальными конкурсными комиссиями.

На втором этапе, который пройдет с 16 марта по 21 апреля, результаты победителей муниципального этапа будет рассматривать и оценивать региональная конкурсная комиссия. Номинации конкурса:

  • «Муниципальное управление и развитие гражданских инициатив населения»,
  • «Социальное развитие (образование, культура, спорт, молодежная политика)»,
  • «Социальная поддержка населения (занятость населения, социальная защита, поддержка семей и героев СВО)»,
  • «Молодой специалист»,
  • «Укрепление межнациональных отношений на территориях» – новая номинация 2026 года,
  • Специальная номинация – «Лидер муниципального управления».

По итогам конкурса лучшими будут признаны конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов в каждой из номинаций. Победители регионального этапа конкурса получат дипломы и денежные призы.

