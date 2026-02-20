«Это уже не сугробы, а барханы!»: жители щекинской деревни тонут в снегу

Фото предоставлено читателями.

В редакцию Myslo обратились жители д. Красная Слободка Щекинского района. По их словам, с начала аномальных снегопадов местная администрация пальцем не пошевелила для того, чтобы обеспечить нормальный подъезд к жилым домам.

– Мы прекрасно понимаем, что кто-то бывает здесь нерегулярно – например, летом. Но есть люди, которым приходится ездить сюда круглый год – у них на участках находится домашняя скотина: коровы, свиньи, куры. Их надо кормить, а тут кучи снега полтора метра высотой. Это уже не сугробы, а какие-то барханы! – пишет житель деревни Андрей Е.

По словам нашего читателя, этой публикации могло не быть, если бы не «избирательный подход» со стороны местной администрации, которую жители уже не раз просили расчистить дорогу к Красной Слободке – их просьбы остались без ответа, но на уборку снега с дороги, ведущей к соседней д. Самохваловка, почему-то внезапно нашлись и ресурсы, и время.

– Это очень обидно, а главное – несправедливо, – сетуют жители Красной Слободки. – От Самохваловки нас отделяет несколько десятков метров – чем мы хуже других?!