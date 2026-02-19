Погода в Туле 20 февраля: небольшой снег и до восьми градусов мороза

В пятницу в регионе будет облачно. Ночью и днём местами небольшой снег (до 3 мм за сутки) и гололедица.
Ветер западный, до 13 метров в секунду. Температура ночью – от -7 до -12, днём – от -3 до -8. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.
По данным Гидрометцентра, ожидается пониженное давление.
