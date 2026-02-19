  1. Моя Слобода
Погода в Туле 20 февраля: небольшой снег и до восьми градусов мороза

По данным Гидрометцентра, ожидается пониженное давление.

Погода в Туле 20 февраля: небольшой снег и до восьми градусов мороза
Фото Алексея Пирязева.

В пятницу в регионе будет облачно. Ночью и днём местами небольшой снег (до 3 мм за сутки) и гололедица.

Ветер западный, до 13 метров в секунду. Температура ночью – от -7 до -12, днём – от -3 до -8. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.

Фотограф:
сегодня, в 07:00 +5
Событие
погода погода в Туле прогноз погоды погода в Тульской области
Место
Тульская область
