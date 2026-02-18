Туляки предлагают благоустроить территорию вдоль Воронки

Фото: t.me/cityprojects_tula

До 20 февраля в Туле открыт приём заявок на благоустройство территорий в 2027 году. Житель областной столицы Дмитрий Хомяков предложил привеси в порядок территорию вдоль р. Воронки, расположенную перпендикулярно Красноармейскому проспекту.

– В прошлом году в конкурсе по благоустройству победил Сквер памяти политических репрессий. Благоустройство берега Воронки стало был логичным завершением. Сейчас эта территория выглядит плохо, но есть возможность дать ей шанс стать ещё одним общественным пространством, – написал мужчина в сообществе активистов «Urban By Tram — Tula».

По словам туляка, достаточно убрать мусор и благоустроить территорию вдоль реки — это обеспечив доступ горожан к воде и разнообразит ландшафт. Сложные работы при этом не требуеются – достаточно обустроить дорожки, установить фонарные столбы, лавочки и провести озеленение.

Активисты уже подали заявку в администрацию. Если идея будет одобрена, они готовы разработать детальный дизайн-проект и вынести его на общественное голосование.