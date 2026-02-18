  1. Моя Слобода
В Туле закрыли «Шаурму» на Октябрьской из-за антисанитарии

Кроме того, владелец не уведомил Роспотребнадзор о начале работы.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Тульской области проверили работу точки общественного питания «Шаурма» на улице Октябрьской в Туле. Оказалось, что бизнесмен начал работу без предварительного уведомления ведомства, что нарушает законы о регулировании розничной торговли.

Кроме того, инспекторы обнаружили серьезные нарушения санитарных норм, которые могли нанести вред здоровью граждан.

«По результатам проверки протокол о временном запрете деятельности направлен в суд для принятия решения», — уточнили в региональном ведомстве. 

Кроме того, на предпринимателя завели дело об административном правонарушении. 

 

сегодня, в 11:46 0
Тульская область
шаурма общепит проверка Роспотребнадзор
Что важно для жителей Тулы при выборе квартиры? 
Что важно для жителей Тулы при выборе квартиры? 
Госавтоинспекция просит туляков воздержаться от поездок на машинах из-за снегопада
Госавтоинспекция просит туляков воздержаться от поездок на машинах из-за снегопада

