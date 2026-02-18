В Туле закрыли «Шаурму» на Октябрьской из-за антисанитарии

Кроме того, владелец не уведомил Роспотребнадзор о начале работы.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Тульской области проверили работу точки общественного питания «Шаурма» на улице Октябрьской в Туле. Оказалось, что бизнесмен начал работу без предварительного уведомления ведомства, что нарушает законы о регулировании розничной торговли.

Кроме того, инспекторы обнаружили серьезные нарушения санитарных норм, которые могли нанести вред здоровью граждан.

«По результатам проверки протокол о временном запрете деятельности направлен в суд для принятия решения», — уточнили в региональном ведомстве.

Кроме того, на предпринимателя завели дело об административном правонарушении.