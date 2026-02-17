Зарплата от 30 до 110 тысяч: в Туле ищут инженеров, судебных приставов и водителей

В Туле и нескольких районах региона с 18 по 19 февраля пройдет череда ярмарок вакансий, где жителям предложат свыше 500 вакансий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и силовых ведомств.

Будущим работникам предлагаются вакансии экономиста, инженера, судебного пристава, водителя и других специальностей. Зарплата варьируется от 30 до 110 тысяч рублей.

График ярмарок:

В Туле : 19 февраля, Кадровый центр «Работа России», улица Демонстрации, 34, с 14.00 до 15.30.

В Венёве : 18 февраля, с 10.00.

В Щекино и Богородицке : 19 февраля, кадровые центры, с 10.00 до 11.30.

В Кимовской районной администрации : 19 февраля, с 11.00 до 12.30.

Туляки смогут ознакомиться с условиями работы, пообщаться с представителями компаний и получить подробную информацию о каждом рабочем месте.