Зарплата от 30 до 110 тысяч: в Туле ищут инженеров, судебных приставов и водителей

В Туле и нескольких районах региона с 18 по 19 февраля пройдет череда ярмарок вакансий, где жителям предложат свыше 500 вакансий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и силовых ведомств.
Будущим работникам предлагаются вакансии экономиста, инженера, судебного пристава, водителя и других специальностей. Зарплата варьируется от 30 до 110 тысяч рублей.
График ярмарок:
- В Туле: 19 февраля, Кадровый центр «Работа России», улица Демонстрации, 34, с 14.00 до 15.30.
- В Венёве: 18 февраля, с 10.00.
- В Щекино и Богородицке: 19 февраля, кадровые центры, с 10.00 до 11.30.
- В Кимовской районной администрации: 19 февраля, с 11.00 до 12.30.
Туляки смогут ознакомиться с условиями работы, пообщаться с представителями компаний и получить подробную информацию о каждом рабочем месте.