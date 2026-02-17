Туляк создал миниатюрную копию тульской водоразборной будки конца XIX века

Миниатюрист Сергей Сабина уменьшил историческое здание в 40 раз и в точности повторил, как оно выглядело.

21 февраля в Тульском областном краеведческом музее презентуют новую работу мастера Сергея Сабины. На этот раз умелец воссоздал в масштабе 1:40 деревянную водоразборную будку, характерную для Тулы конца XIX — начала XX века.

Прообразом для макета послужила подлинная будка, которая сегодня находится на территории самого музея. Сергей Сабина трудился над копией последние полгода. Его работа традиционно поражает скрупулезной детализацией: зрители смогут разглядеть резные наличники, уличный аншлаг, фигурку лошади с телегой и даже птичье гнездо с птенцами.

Сама водоразборная будка — не просто артефакт, а символ истории тульского водопровода и инженерного дела. Такие сооружения использовались для раздачи воды вплоть до 1930-х годов.

В день презентации гости музея узнают историю этой постройки, услышат рассказ мастера о тонкостях создания миниатюры, а затем смогут увидеть и сравнить макет с оригиналом.

21 февраля в 14.00.

Вход свободный. 6+

