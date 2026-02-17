  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Туляк создал миниатюрную копию тульской водоразборной будки конца XIX века - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Туляк создал миниатюрную копию тульской водоразборной будки конца XIX века

Миниатюрист Сергей Сабина уменьшил историческое здание в 40 раз и в точности повторил, как оно выглядело.

Туляк создал миниатюрную копию тульской водоразборной будки конца XIX века

21 февраля в Тульском областном краеведческом музее презентуют новую работу мастера Сергея Сабины. На этот раз умелец воссоздал в масштабе 1:40 деревянную водоразборную будку, характерную для Тулы конца XIX — начала XX века.

Прообразом для макета послужила подлинная будка, которая сегодня находится на территории самого музея. Сергей Сабина трудился над копией последние полгода. Его работа традиционно поражает скрупулезной детализацией: зрители смогут разглядеть резные наличники, уличный аншлаг, фигурку лошади с телегой и даже птичье гнездо с птенцами.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/4b/f6/fea6-083c-498c-b801-a5f6d8cec614/614f6164-dbe6-4dae-ab20-0b273515740f.jpg

Сама водоразборная будка — не просто артефакт, а символ истории тульского водопровода и инженерного дела. Такие сооружения использовались для раздачи воды вплоть до 1930-х годов.

В день презентации гости музея узнают историю этой постройки, услышат рассказ мастера о тонкостях создания миниатюры, а затем смогут увидеть и сравнить макет с оригиналом.

21 февраля в 14.00.
Вход свободный. 6+
 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 16:33 +6
Другие статьи по темам
Люди
Сергей Сабина
Место
Тула
Толпа цыган оккупировала подстанцию скорой помощи и морг в Заречье
Дежурная часть
Толпа цыган оккупировала подстанцию скорой помощи и морг в Заречье
сегодня, в 12:42, 104 7235 -9
С 1 сентября тульские пятиклассники начнут изучать «Духовно-нравственную культуру России»
Жизнь Тулы и области
С 1 сентября тульские пятиклассники начнут изучать «Духовно-нравственную культуру России»
сегодня, в 11:31, 67 1139 -20
Погода в Туле 17 февраля: снегопад и до -13 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 17 февраля: снегопад и до -13 градусов
сегодня, в 07:00, 59 1942 4
Присоединяйтесь к Myslo в мессенджере МАХ
Жизнь Тулы и области
Присоединяйтесь к Myslo в мессенджере МАХ
сегодня, в 08:00, 57 1273 -23

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Зарплата от 30 до 110 тысяч: в Туле ищут инженеров, судебных приставов и водителей
Зарплата от 30 до 110 тысяч: в Туле ищут инженеров, судебных приставов и водителей
На Косой Горе закрыли точку с шаурмой после случая кишечной инфекции у посетителя
На Косой Горе закрыли точку с шаурмой после случая кишечной инфекции у посетителя

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.