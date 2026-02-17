  1. Моя Слобода
Тулячка через суд заставила брата разделить расходы на похороны матери

Женщина просила взыскать с родственника 78500 рублей, но ей присудили всего 31000.

Фото Артёма Жильцова из архива Myslo

Привокзальный районный суд Тулы рассмотрел дело о взыскании с наследника расходов на погребение. В исковом заявлении жительница областного центра сообщила, что она оплатила организацию похорон своей матери, включая поминальный обед и установку ограды на могиле.

Всё перечисленное обошлось женщине в 157 тысяч рублей. Наследником имущества умершей, помимо тулячки, является её брат. Она попросила суд взыскать с него половину всех расходов. Суд частично удовлетворил исковые требования, взыскав с ответчика 31 тысячу рублей.

сегодня, в 21:21
В России могут ввести новый механизм проверки водителей на трезвость
В России могут ввести новый механизм проверки водителей на трезвость

