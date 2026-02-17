Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 18 февраля

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Коминтерна, 1, 2, 3, 4, 4-а, 5, 6, 11,
- ул. Советская, 2, 4, 6,
- ул. Ф. Энгельса, 32- 46 (чётн.), 83, 97,
- ул. Гоголевская, 51-а,
- 1-й пр-д Н. Островского, 2-28 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- ул. Горсовета, 104, 106, 109, 111, 113, 113-а, 121, 123-а, 74-100 (чётн.),
- ул. 1-я Криволученская, 7,
- ул. Н. Островского, 1-23 (нечётн.), 10-22 (чётн.),
- ул. Металлургов, 43-45,
- 2-й пр-д Металлургов, 6, 2, 2 к. 1, 4, 2 к. 2, 4-а, 8,
- ул. Первомайская, 13 (ЦПКиО, Ресторан, веранда, фонтан), 26,
- пос. Косая Гора: ул. Октябрьская, 4-13,
- ул. Зелёная, 1-11 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- ул. Демешковская, 1-36,
- ул. Шмидта, 1, 6,
- ул. Трудовая, 5,
- ул. Пушкина, 15.