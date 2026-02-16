  1. Моя Слобода
ВИЧ, клещи и туризм: за год туляки звонили в Роспотребнадзор 18 тысяч раз

В ведомстве рассказали, на что чаще всего жаловались жители.

Фото из архива Myslo.

В 2025 году специалисты управления Роспотребнадзора по Тульской области провели 11 тематических горячих линий для консультаций граждан по актуальным вопросам.

Дополнительно звонки принимали операторы «Единого консультационного центра» по бесплатному федеральному номеру телефона 8-800-555-49-43.

В течение года в управление поступило более 18 тысяч звонков. Основная масса обращений (более 13 тысяч) касалась защиты прав потребителей при приобретении некачественных товаров и услуг: продовольствия, бытовой химии, туристических поездок, обучения и проезда.

5115 звонков поступило по вопросам прививок, профилактики вирусных заболеваний, ВИЧ, клещевых инфекций, а также жалобам на продукцию детского ассортимента, новогодние подарки и вопросы отдыха и оздоровления детей.

сегодня, в 10:02
