  Жительница Узловой выдумала историю о смерти мужа на СВО и выманила у знакомой 3,7 миллиона рублей
Жительница Узловой выдумала историю о смерти мужа на СВО и выманила у знакомой 3,7 миллиона рублей

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Жительница Узловой выдумала историю о смерти мужа на СВО и выманила у знакомой 3,7 миллиона рублей
Фото из архива Myslo.

В Узловой 41-летняя местная жительница признана виновной в мошенничестве. 

Судом установлено, что с ноября 2022 г. по март 2024 г. ранее судимая обвиняемая обманывала 51-летнюю знакомую. Женщина выдумывала разные истории: что на СВО у нее погиб муж, что она тяжело заболела, что ей нужны деньги, чтобы оформить положенное ей по закону жилье в Москве. За это время она сумела выманить у потерпевшей 3,7 миллиона рублей. Деньги женщина потратила на собственные нужды.

Приговором суда ей назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев. 

сегодня, в 10:21
