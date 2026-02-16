  1. Моя Слобода
В Тульской области запустили 999 точек бесплатного Wi-Fi: карта

В списке — общественные пространства, кафе и ТЦ.

В Тульской области на портале «Открытый регион 71» появилась интерактивная карта бесплатного Wi-Fi. На ней отмечено 999 точек доступа. Посмотреть и скачать карту можно тут.  

Стоит отметить, что в список попали общественные пространства, торговые центры, кафе, магазины и развлекательные заведения. 

Напомним, ранее мы рассказывали, что до 2030 года в Тульской области намерены разработать программу «Доступный интернет 71». Программа будет включать в себя два ключевых блока: мобильная связь и проводной интернет. Почитать об этом можно тут. 

