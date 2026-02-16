В Тульской области силовики накрыли подпольный оружейный цех

За два месяца в 37 регионах РФ изъяли 124 единицы нелегального оружия

Фото из архива ФСБ.

Сотрудники ФСБ задержали 86 жителей из 37 регионов РФ, причастных к незаконному обороту оружия. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России. Среди задержанных есть и жители Тульской области.

Обыски по адресам подозреваемых прошли в декабре 2025 года и январе 2026 года. Изъято 124 единицы огнестрельного оружия, в том числе 11 автоматов, 40 пистолетов и револьверов, 73 винтовки, карабина и ружья, пять гранатометов, а также 36 гранат, более 19,6 кг взрывчатых веществ и свыше 15 тыс. патронов.

«Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом, изготовлением и переделкой средств поражения, продолжается», — отметили в ведомстве.