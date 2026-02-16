Циклон «Вивиан» обрушил на Тулу мощные снегопады: когда ждать пик непогоды и морозы до -20?

Синоптики говорят, что метель – это только начало!

Фото Дмитрия Дзюбина.

Утро понедельника в Туле началось с настоящей зимней бури. Принесённый с Балкан активный циклон, получивший от немецких метеорологов имя «Вивиан», накрыл южные окраины Москвы, Подмосковье, а вслед за ними и Тулу мощным снежным зарядом.

По прогнозам синоптиков центра погоды «Фобос», в течение дня циклон распространит своё влияние, и основной удар примут на себя южные регионы ЦФО.

Снегопады будут сопровождаться порывистым ветром и метелями, что сделает погоду по-настоящему суровой.

К счастью, «Вивиан» — гость непоседливый. Уже к вечеру понедельника, по мере смещения циклона на северо-восток, снег станет кратковременным и пойдёт на убыль, а к ночи и вовсе прекратится.

После ухода циклона в регион начнёт поступать арктический воздух. Ночь на вторник станет морозной: столбики термометров в Москве опустятся до -15…-17 °C. Пик похолодания ожидается в среду, когда температура может приблизиться к отметке в -20 градусов.

Но, как пишут «Метеовести», передышка будет недолгой. Уже в четверг атмосферные фронты развернутся, и температура начнёт стремительно возвращаться к норме. Причиной этому станет очередной южный циклон. Вместе с потеплением он принесёт новую порцию мощных снегопадов.

Синоптики предупреждают: за сутки в четверг может выпасть от трети до половины февральской нормы осадков, что добавит к уже имеющимся сугробам еще 10–15 сантиметров. Есть все предпосылки к тому, что к концу рабочей недели будет побит рекорд нынешней зимы по высоте снежного покрова.