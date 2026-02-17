  1. Моя Слобода
  Жительница Новомосковска обратила внимание губернатора Миляева на экологическую ситуацию в городе
Жительница Новомосковска обратила внимание губернатора Миляева на экологическую ситуацию в городе

В ходе личного приема.

К главе региона пришла жительница Новомосковска с вопросом об экологической обстановке в городе. Она уже обращалась к губернатору в декабре прошлого года.

Заявительнице продемонстрировали информационную систему автоматизированного экологического мониторинга в Ситуационном центре губернатора.

Заместитель председателя правительства Тульской области Алексей Степин отметил, что сейчас в системе функционирует 13 постов контроля, семь из них — в Новомосковске. В прошлом году в городе открылся новый автоматизированный пост для мониторинга качества воздуха, позволяющий анализировать более 140 видов различных веществ.

Ситуационный центр губернатора круглосуточно проводит мониторинг выброса загрязняющих веществ в воздух с применением автоматизированной системы.

На сайте министерства сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области еженедельно размещаются результаты мониторинга с указанием исследуемых веществ, их максимально-разовых и среднесуточных значений и метеопараметров.

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин отметил, что рост числа обращений в скорую помощь с заболеваниями бронхо-легочной системы не фиксировался. Здоровье жителей региона находится под контролем.

Глава администрации города Новомосковска Руслан Бутов также рассказал о планах по озеленению 6-го Залесного микрорайона для защиты от промышленной зоны. Всего планируется высадить 222 саженца липы и тополя в три яруса.

«С проблемой неприятного запаха в Новомосковске мы сталкиваемся уже несколько лет. Постоянно ощущать неприятные запахи очень некомфортно. Этот вопрос нужно решать. Необходимо разработать план конкретных мероприятий с каждым промышленным предприятием, стимулировать экологическую модернизацию производств», — сказал Дмитрий Миляев.

Губернатор подчеркнул, что будет держать вопрос на личном контроле и ежемесячно связываться с заявительницей по вопросу экологической обстановки.

сегодня, в 10:50 −2
