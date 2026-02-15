  1. Моя Слобода
Жители дома на Дм. Ульянова в Туле: «Крыша течет уже три дня, а УК игнорирует обращения»

По словам людей, обслуживающая их дом организация уже три месяца уклоняется от исполнения своих обязанностей, но выставлять квитанции не забывает.

Жители дома на Дм. Ульянова в Туле: «Крыша течет уже три дня, а УК игнорирует обращения»

Протекать крыша трехэтажного дома № 21/30 по ул. Дм. Ульянова начала в пятницу, 13 февраля.

«В связи с неожиданной оттепелью крыша в доме начала протекать по всему периметру. Пролив происходит с утра 13 февраля в местах общего пользования: от чердака до первого этажа. Вода льется в том числе и по электросчетку. Также протекает во всех квартирах третьего и даже некоторых квартирах второго этажа.

Это угрожает электро- и пожаробезопасности нашего дома, часть стены в подъезде уже обрушается. Всё это несет угрозу не только жизни, здоровью и имуществу жителей дома, но и проходящим мимо никому неугодного дома», — написала в Телеграм-бот Myslo жительница дома Юлия.

Она добавила, что дом обслуживает УК «Элит Дом». Но кроме выставления квитанций она, по словам жителей, не делает больше ничего уже несколько месяцев.

«Это просто уже крик о помощи! Все попытки жителей связаться с УК „Эдит Дом“ безуспешны. Она с октября перестала обслуживать наш дом. Новые УК не хотят брать дом под свое управление», — добавила женщина.

сегодня, в 15:21 0
