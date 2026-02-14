В Тульскую областную больницу привезли новое офтальмологическое оборудование

Фото минздрава Тульской области.

В Тульской областной больнице установили современное медицинское устройство — факоэмульсификатор. Аппарат используется для удаления катаракты, применяя ультразвуковую технологию, которая дробит поражённый хрусталик на мельчайшие фрагменты и аккуратно извлекает их из глаза пациента.

Устройство оснащено встроенной лазерной системой, позволяющей эффективно оперировать сетчатку и стекловидное тело, рассказали в региональном минздраве.

Благодаря использованию нового оборудования операции становятся менее травматичными, реабилитация пациентов занимает меньше времени, а сама процедура становится более безопасной и эффективной.

В офтальмологическом отделении принимают около четырех тысяч пациентов в год, большая часть операций приходится на удаление катаракты. Помимо этого, выполняется около 250 вмешательств по глаукоме и приблизительно 300 операций на сетчатке.