  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульскую областную больницу привезли новое офтальмологическое оборудование - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульскую областную больницу привезли новое офтальмологическое оборудование

Аппарат поможет врачам с операциями по удалению катаракты.

В Тульскую областную больницу привезли новое офтальмологическое оборудование
Фото минздрава Тульской области.

В Тульской областной больнице установили современное медицинское устройство — факоэмульсификатор. Аппарат используется для удаления катаракты, применяя ультразвуковую технологию, которая дробит поражённый хрусталик на мельчайшие фрагменты и аккуратно извлекает их из глаза пациента.

Устройство оснащено встроенной лазерной системой, позволяющей эффективно оперировать сетчатку и стекловидное тело, рассказали в региональном минздраве. 

Благодаря использованию нового оборудования операции становятся менее травматичными, реабилитация пациентов занимает меньше времени, а сама процедура становится более безопасной и эффективной.

В офтальмологическом отделении принимают около четырех тысяч пациентов в год, большая часть операций приходится на удаление катаракты. Помимо этого, выполняется около 250 вмешательств по глаукоме и приблизительно 300 операций на сетчатке.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:21 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
медицина медоборудование
Погода в Туле 14 февраля: снег с дождём и до +3
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 февраля: снег с дождём и до +3
сегодня, в 09:00, 133 1100 3
В Тульской области 15 февраля завоют сирены
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 15 февраля завоют сирены
сегодня, в 10:31, 31 889 -6
Лавина снега с крыши накрыла припаркованные автомобили в Щекино
Жизнь Тулы и области
Лавина снега с крыши накрыла припаркованные автомобили в Щекино
сегодня, в 11:15, 29 1108 2
Миляев анонсировал форум «Инженеры будущего-2026»
Жизнь Тулы и области
Миляев анонсировал форум «Инженеры будущего-2026»
вчера, в 21:15, 67 1152 -6

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Бастрыкин взял на контроль дело с травмированием подростка упавшей с крыши наледью
Бастрыкин взял на контроль дело с травмированием подростка упавшей с крыши наледью
Лавина снега с крыши накрыла припаркованные автомобили в Щекино
Лавина снега с крыши накрыла припаркованные автомобили в Щекино

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.