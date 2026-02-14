Больше 5500 туляков вышли на старты гонки «Лыжня России»: большой фоторепортаж

Самому юному лыжнику два года, а самому опытному — 86 лет.

Фото Дмитрия Дзюбина.

14 февраля в Тульской области прошла 44-я Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2026». Старты состоялись в пяти городах Тульской области: Туле, Новомосковске, Узловой, Киреевске и Ефремове.







Несмотря на оттепель гонки объединили 5500 любителей лыж по всему региону. В этом году гонку посвятили Году единства народов России, ведь лыжи действительно объединяют самых разных людей.







Главной площадкой спортивного праздника стала лыжная база «Веденино» в оружейной столице — именно здесь собралось большинство спортсменов.





Участников приветствовал статс-секретарь – заместитель Министра спорта Российской Федерации, вице-президент Олимпийского комитета России Александр Никитин:

— Наш Президент подчеркивает, что «Лыжня России» — один из самых успешных и любимых народом спортивных проектов. В этом году на старт вышло более миллиона человек из 71 региона России.

Отрадно, что в Тульской области гонка проходит в семейном формате: на трассу одновременно выходят и дети, и родители, и дедушки, и бабушки. Приятно видеть, как спорт объединяет поколения.

Мы можем понять популярность лыжных гонок по тому, как внимательно люди по всей стране переживают за Савелия Коростелева и Дарью Непряеву на Олимпийских играх. Мы в Министерстве спорта и Олимпийском комитете России сделаем все, чтобы через четыре года все наши лыжники выступили на зимней Олимпиаде в полном составе, с флагом и гимном России, — сказал Александр Никитин.

От имени губернатора Тульской области председателя комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт» Дмитрия Миляева лыжников приветствовал его заместитель Алексей Давлетшин:

— Лыжня России десятки лет объединяет всех жителей нашей страны. Этот год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом единства народов России. У нас действительно сильная, многонациональная страна. И сегодняшний праздник спорта - показатель единства всех её жителей. Тульская область - спортивный регион и настоящая территория семейного счастья. Желаю участникам отличного настроения и хороших стартов!





Взрослые участники преодолели дистанции в 1, 3 и 5 км, а дети — 500 метров.

Для участия в «Лыжне России» совсем необязательно быть профессиональным спортсменом, достаточно искренне любить активный образ жизни.



Светлана и Ярослав точно знают, что спорт — залог счастливых отношений!

Светлана Визавитина участвует в «Лыжне России» уже третий год:

— В этом году нам особенно повезло с погодой — тепло, снега много, и он еще не успел растаять. Сама я катаюсь на лыжах три года. Очень нравится «Веденино»: здесь длинная трасса и хороший рельеф. «Лыжня России» — мероприятие очень красивое, масштабное, да и всегда интересно посостязаться с другими лыжниками., — отметила Светлана.

Ярославу Степанову подарили беговые лыжи в институте на день рождения 8 лет назад:

— С тех пор катаюсь на лыжах каждый год. Мне очень нравится, хоть и профессионально я этим видом спорта никогда не занимался. Здорово поучаствовать в таком массовом забеге, как «Лыжня России», и проверить себя. Кататься на беговых лыжах — это большая работа. Если хочешь достичь хороших результатов, здесь нужно постоянно улучшать технику и выносливость, — отметил Ярослав.





Екатерина Плескачева участвует в «Лыжне России» вместе с сынишкой. Малышу Льву 6 лет. В этом году он впервые встал на лыжи:

— Мы на «Лыжне России» в первый раз — приобщаем сына к спорту. Я сама катаюсь на лыжах со школьной скамьи. Кайф кататься на беговых лыжах именно в неспешности, в том, что это прогулка, медитация. Когда ходишь на лыжах, очень хорошо работает плечевой пояс, потому что нужно постоянно отталкиваться палками, — рассказала Екатерина.





Кирилл Тарасенко уже участвовал в соревнованиях несколько лет назад и решил попробовать еще раз:

—Для меня это место новое. В прошлый раз на «Лыжне России» был в Ясной Поляне, а здесь — впервые. Хожу на лыжах с детства, хоть и нечасто, но ноги вроде всё помнят — вот посмотрим, — улыбнулся молодой человек.

Анна Архипова привила любовь к лыжам своей доченьке Юле, которой всего четыре года:

— Участвуем в «Лыжне России» с 2017 года! Родители пытались привить мне любовь к лыжам с самого детства, но только во взрослом возрасте ко мне пришло осознание, зачем это нужно. Всем родителям, которые хотят поставить детей на лыжи, скажу: чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Мы с доченькой занимаемся с двух лет, и в этом году она уже летит по дистанции быстрее меня!, — рассказала Анна.





Тамаре Ломасовой 80 лет — и на лыжах женщина катается с 6 лет. Она приехала в «Веденино» из Серпухова Московской области:

— Если я не буду заниматься спортом — я умру! Так мне врач-профессор сказал, потому что у меня сердце хорошо работает при нагрузках. Я получаю огромное удовольствие от лыж, особенно когда участвую в соревнованиях! Лыжи — это прежде всего здоровье! В «Лыжне России» у меня участвуют и внучка, и правнуки, — отметила Тамара.

Атмосфера соревнований была праздничная — много музыки, аниматоры и самые разные развлечения для детей.







После преодоления дистанций лыжников ждали угощения: полевая каша, блины и горячий чай.





Соревнования проводятся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», одна из задач которого - популяризация физкультуры и спорта.