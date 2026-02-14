В феврале туляки увидят солнечное затмение и парад планет

17 февраля жители Земли увидят кольцеобразное солнечное затмение. Его называют так, когда тонкий ободок солнечного диска появится вокруг темного диска Луны, формируя иллюзию золотистого кольца. Такое явление удается увидеть лишь раз в 18 лет.
Максимальная фаза кольцеобразного затмения придется на 15.13 по московскому времени и продлится ровно 2 минуты 19 секунд.
28 февраля в небе можно будет увидеть сразу шесть ярких планет: Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера. Без телескопа удастся рассмотреть Венеру и Сатурн.
Наблюдать за парадом планет можно ориентировочно с 18.50 до 19.30.