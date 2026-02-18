В Тульской области 15 дней будут праздновать Китайский Новый год

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С 17 февраля по 3 марта Тула присоединяется к празднованию Китайского Нового года, сообщили в министерстве. На туристическом портале visittula.com запущен специальный раздел с афишей мероприятий.

В программе — тематические кинопоказы, интеллектуальные квизы, мастер-классы и традиционные чайные церемонии. Площадками событий станут городские рестораны, Чайная галерея и Центр семейной истории музея-заповедника Поленова.

Праздничную атмосферу поддержат и на главной площади города: в ближайшие две недели над самой высокой новогодней елкой России будет парить символ праздника — китайский дракон. Также все желающие смогут создать авторскую электронную открытку в китайском стиле на портале или получить ее печатную версию в туристско-информационном центре (ул. Советская, 1/1) по выходным.