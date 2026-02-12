В Тульской области создадут комиссию по развитию искусственного интеллекта

Фото freepik.com.

В Тульской области сформирована межведомственная комиссия по развитию технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев на встрече с помощником главы государства и Секретарем Госсовета РФ Алексеем Дюминым.

«Такой подход придаст работе целенаправленный характер, позволит ускорить создание, развитие и внедрение ИИ-технологий», — отметил губернатор.

Первое заседание новой комиссии запланировано на март.

