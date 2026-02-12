  1. Моя Слобода
В Тульской области создадут комиссию по развитию искусственного интеллекта

Первое заседание запланировано на март.

Фото freepik.com.

В Тульской области сформирована межведомственная комиссия по развитию технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев на встрече с помощником главы государства и Секретарем Госсовета РФ Алексеем Дюминым. 

«Такой подход придаст работе целенаправленный характер, позволит ускорить создание, развитие и внедрение ИИ-технологий», — отметил губернатор. 

Первое заседание новой комиссии запланировано на март. 

Напомним, ранее Дмитрий Миляев рассказал Алексею Дюмину об экономических успехах Тульской области. Почитать об этом можно тут

сегодня, в 10:03 −3
