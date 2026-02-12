  1. Моя Слобода
На маршруте Тула – Щёкино – Советск запустят низкопольный автобус

Ранее пассажиры жаловались на холод в автобусах и сбои в графике.

Фото Алексея Пирязева.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Светлана Воскресенская провела личный прием граждан.

Один из обратившихся жителей Тулы заметил, что после новогодних праздников улучшилось обслуживание на маршрутах № 114 и № 114к Щекино — Тула, а также на маршруте № 280 Тула — Щекино — Советск. Ранее пассажиры жаловались на холод в автобусах и сбои в графике.

Кроме того, в 2026 году на маршрут добавят один низкопольный автобус для маломобильных пассажиров.

«Работа льготного маршрута № 114 Щекино — Тула на данный момент восстановлена и осуществляется в полном объёме. Что касается коммерческого маршрута № 114к Щекино — Тула, то основными причинами срывов рейсов на коммерческих маршрутах являются поломки транспорта из-за сильных морозов и дефицит водительского состава. Министерство держит ситуацию на контроле», — отметили в региональном минтрансе.

В режиме видео-конференц-связи к министру обратились жители села Тюнеж Веневского района с просьбой о ремонте грунтовой дороги по ул. Дачной протяженностью 1,2 км. 

Министр разъяснила, что первоочередными объектами ремонта являются дороги с интенсивным движением, а также те, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Ремонт указанной дороги включен в пятилетний план администрации на 2028 год.

сегодня, в 09:25 0
