новости
новости
В Туле отменили выплаты для приюта «Континент+»

Документ об этом опубликован на сайте администрации города. Новость обновлена.

В Туле отменили выплаты для приюта «Континент+»
Фото Артема Жильцова.

Администрация Тулы признала утратившим силу правовой акт, согласно которому компания «Континент+» получала компенсации за содержание отловленных собак, оставшихся в приюте после истечения месячного срока выпуска в прежнюю среду обитания.

Приказ от 13 февраля 2025 года, согласно которому ООО «Континент+» получало субсидию, отменен. 

UPD: Как сообщили Myslo в администрации, опубликованное постановление является необходимым документом для закрытия финансовых операций за отчетный период:

«На текущий год предусмотрено новое годовое финансирование. Субсидия на содержание бродячих собак ООО „Континент+“ на 2026 года из бюджета пролонгирована. Решение о порядке предоставления субсидии, которое трактует возникновение новых финансовых обязательств, размещено в электронном бюджете».

 

сегодня, в 10:28
На Международном конгрессе госуправления Дмитрия Миляева назвали передовиком в работе с муниципалитетами
На Международном конгрессе госуправления Дмитрия Миляева назвали передовиком в работе с муниципалитетами
В Тульской области создадут комиссию по развитию искусственного интеллекта
В Тульской области создадут комиссию по развитию искусственного интеллекта

