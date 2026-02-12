В Туле отменили выплаты для приюта «Континент+»

Документ об этом опубликован на сайте администрации города. Новость обновлена.

Фото Артема Жильцова.

Администрация Тулы признала утратившим силу правовой акт, согласно которому компания «Континент+» получала компенсации за содержание отловленных собак, оставшихся в приюте после истечения месячного срока выпуска в прежнюю среду обитания.

Приказ от 13 февраля 2025 года, согласно которому ООО «Континент+» получало субсидию, отменен.

UPD: Как сообщили Myslo в администрации, опубликованное постановление является необходимым документом для закрытия финансовых операций за отчетный период:

«На текущий год предусмотрено новое годовое финансирование. Субсидия на содержание бродячих собак ООО „Континент+“ на 2026 года из бюджета пролонгирована. Решение о порядке предоставления субсидии, которое трактует возникновение новых финансовых обязательств, размещено в электронном бюджете».