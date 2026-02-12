Тульское Управление Росреестра возглавил Анатолий Гавриленко

Ранее он работал в соседней Калужской области.

12 февраля 2026 года на должность руководителя Управления Росреестра по Тульской области назначен Анатолий Гавриленко.

Ему предстоит продолжить работу по цифровой трансформации ведомства, повышению качества оказания государственных услуг и наполнению Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) актуальными сведениями.

Анатолий Николаевич Гавриленко родился 30 августа 1971 года в Камышине (Волгоградская область). В 1993 году окончил Пушкинское высшее военное инженерное строительное училище, в 2020 году – Российский университет дружбы народов.

Его профессиональная биография тесно связана со сферой земельно-имущественных отношений. С ноября 2021 по февраль 2026 года занимал пост заместителя руководителя Управления Росреестра по Калужской области.