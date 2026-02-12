В Новомосковске девушка подговорила 12-летнего подростка ограбить пункт выдачи товаров

Теперь ей, в отличие от подростка, грозит реальное лишение свободы.

Следователем следственного отдела по Новомосковску СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней местной жительницы. Она причастна к вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступления и грабежу.

Три дня назад девушка подговорила 12-летнего школьника похитить товары из пункта выдачи заказов. Мальчик, создавая видимость покупки, набрал товаров на 15 тысяч рублей и выбежал с ними на улицу, где его ждала сообщница. После совершения грабежа оба скрылись и обратили похищенное в свою пользу.

Девушке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, ей грозит реальное лишение свободы. А в отношении мальчика будут приняты профилактические меры, поскольку уголовная ответственность за грабёж наступает лишь с 14 лет.