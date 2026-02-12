  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Новомосковске девушка подговорила 12-летнего подростка ограбить пункт выдачи товаров - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Новомосковске девушка подговорила 12-летнего подростка ограбить пункт выдачи товаров

Теперь ей, в отличие от подростка, грозит реальное лишение свободы.

В Новомосковске девушка подговорила 12-летнего подростка ограбить пункт выдачи товаров

Следователем следственного отдела по Новомосковску СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней местной жительницы. Она причастна к вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступления и грабежу.

Три дня назад девушка подговорила 12-летнего школьника похитить товары из пункта выдачи заказов. Мальчик, создавая видимость покупки, набрал товаров на 15 тысяч рублей и выбежал с ними на улицу, где его ждала сообщница. После совершения грабежа оба скрылись и обратили похищенное в свою пользу.

Девушке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, ей грозит реальное лишение свободы. А в отношении мальчика будут приняты профилактические меры, поскольку уголовная ответственность за грабёж наступает лишь с 14 лет.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 18:30 0
Другие статьи по темам
Событие
уголовное дело преступление грабеж СУ СК России по Тульской области
Место
Тульская область Новомосковск
Депутат Госдумы Дзюба написал Дюмину, почему решил сложить полномочия
Политика и экономика
Депутат Госдумы Дзюба написал Дюмину, почему решил сложить полномочия
сегодня, в 15:32, 56 2895 -7
Почти 15 тысяч тульских девятиклассников заявились на итоговое собеседование
Жизнь Тулы и области
Почти 15 тысяч тульских девятиклассников заявились на итоговое собеседование
сегодня, в 09:00, 51 1465 -2
Миляев: «Где бы человек ни работал, работать нужно добросовестно и говорить с людьми простым языком»
Жизнь Тулы и области
Миляев: «Где бы человек ни работал, работать нужно добросовестно и говорить с людьми простым языком»
сегодня, в 12:45, 48 918 -6
Погода в Туле 12 февраля: мокрый снег и потепление
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 12 февраля: мокрый снег и потепление
сегодня, в 07:00, 105 1474 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульское Управление Росреестра возглавил Анатолий Гавриленко
Тульское Управление Росреестра возглавил Анатолий Гавриленко
На ул. Михеева таксист прокатился по встречным трамвайным путям
На ул. Михеева таксист прокатился по встречным трамвайным путям

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.