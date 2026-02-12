  1. Моя Слобода
Поднять доход на изи: ЦБ запустил мультсериал о финансах

В Сети уже доступна серия «Киберфренд».

Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу запустило анимационный мини-сериал «Изи деньги». Главные герои — хомяк Хома и бобер Боба. По сюжету они попадают в различные жизненные ситуации. Легкомысленный Хома действует на эмоциях и теряет сбережения, а внимательный Боба — сохраняет и приумножает, потому что следует простым правилам финансовой безопасности. То, какие они принимают решения в каждой ситуации, помогает зрителям отличить выгодную финансовую возможность от обмана. 

Просветительский проект ориентирован на подростков и молодежь. Первая серия «Киберфренд» сериала «Изи деньги» вышла 12 февраля.

«Ваш новый друг из интернета, кажется, только что сошел с обложки глянцевого журнала. К тому же знает все о финансах и готов подсказать, как стать столь же успешным, как и он. Повезло? Или есть нюанс? Об этом — в первой серии», — говорится в официальном сообществе регулятора в соцсети «ВКонтакте».

Всего планируется шесть серий. Следующие серии будут презентованы 24 февраля («Мелкий шрифт»), 10 марта («Натапал в минус»), 19 марта («Ставка не зашла»), 30 марта («В инете посоветовали») и 9 апреля («Не ломбард»).

сегодня, в 14:26 0
